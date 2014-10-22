Орлов объяснил поражение "Зенита" от "Оренбурга"

Команда Сергея Семака идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил поражение петербургского "Зенита" от "Оренбурга" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу".

Сине-бело-голубые проиграли "Оренбургу" со счетом 1:2. Команда Сергея Семака также не реализовала два пенальти. По словам Орлова, "Зенит" расслабился, и это происходит уже не в первый раз в нынешнем сезоне.

Не хватает настроя. "Оренбург" превзошел питерцев прежде всего в желании. Геннадий Орлов, комментатор

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 20 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Фото: Piter.tv