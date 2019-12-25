  1. Главная
Орлов назвал футболиста, которого должен купить "Зенит"
Сегодня, 13:22
По мнению эксперта, сине-бело-голубым стоит приглядеться к защитнику "Рубина" Рожкову.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал футболиста, которого должен купить "Зенит". Об этом он рассказал в эфире "Радио Зенит".

По мнению эксперта, сине-бело-голубым стоит приглядеться к защитнику "Рубина" Илье Рожкову. Орлов назвал его хорошим футболистом. В СМИ отмечается, что Рожков интересуются топ-клубы из Москвы.

Я бы и "Зениту" предложил купить Рожкова, если уж они хотят покупать кого-то.

Геннадий Орлов, комментатор

Илья Рожков является воспитанником "Рубина". Защитник играет в основе клуба из Казани с 2023 года. В нынешнем сезоне Рожков провел за "Рубин" 24 матча во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Тикнизян объяснил, почему отказался от перехода в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru

