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Оргкомитет FIFA наградил Ленобласть за участие в Чемпионате мира по футболу 2018
Сегодня, 11:55
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KaterinaKono13
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Оргкомитет FIFA наградил Ленобласть за участие в Чемпионате мира по футболу 2018

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Футбольная площадка на стадионе в поселке Рощино "Рощино Арена" получила высокие оценки организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 и признана одной из лучших в России.

Ленобласть была отмечена наградами оргкомитета Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Местом проведения церемонии награждения стало заседание областного правительства. Почетными грамоты от FIFA за подготовку и проведение ЧМ по футболу 2018 удостоились губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, заместитель председателя правительства области по безопасности Андрей Бурлаков, а также председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Геннадий Колготин. 

В рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Ленинградской области построена и введена в эксплуатацию тренировочная площадка на стадионе в поселке Рощино – "Рощино Арена". Она получила высокие оценки организаторов Чемпионата мира по футболу и признана одной из лучших в России.
 
Во время соревнований в Рощино базировалась национальная сборная команды Хорватии. По итогам Чемпионата мира хорватские футболисты стали финалистами мундиаля и завоевали серебряные медали.

пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Фото: ru.fifa.com, газета "Выборг"

Теги: выборг , новости выборга , новости ленобласти , чемпионат мира по футболу
Категории: Выборг

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