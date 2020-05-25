Организаторов «Финской ярмарки» поймали на незаконной торговле

У продавца не было необходимых разрешений на ведение бизнеса.

В пятницу, 22 мая, сотрудники комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" совместно с УМВД России по Выборгскому району провели проверку торговой точки в Выборге по улице Приморская, 27 А.

Было выявлено, что ярмарка была организована в обход постановления Правительства Ленинградской области №291 от 16 мая 2020 года, согласно которому деятельность временных вещевых ярмарок и рынков в Выборгском районе запрещена.

По городу Выборгу была расклеена масса объявлений о том, что сегодня будет организована вещевая ярмарка. Данный вид деятельности на сегодняшний лень запрещен постановлением правительства Ленинградской области. В плане противодействия распространению коронавирусной инфекции. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район".

Организатор ярмарки утверждал, что помещение на ул. Приморской – это место его проживания. Отметим, что на момент рейда необходимых документов, таких, как регистрация и договор аренды, не представил.

К нарушителям будут применены административные санкции не только за отсутствие необходимых документов на момент проверки, но и за размещение рекламной продукции в неположенных местах. В частности, флаеры и объявления были обнаружены на автобусных остановках, опорах освещения, фасадах зданий.

Данные организаторы ярмарки будут привлечены к административной ответственности по трем направлениям: по нарушению санэпидрежима, действующего на территории Ленинградской области, по линии полиции экономической безопасности, а также за нарушение правил благоустройства, за расклейку своих объявлений в неположенных местах. - отмечает Сивицкая.

В ходе рейда сотрудниками администрации в отношении нарушителей были составлены необходимые документы.

На данный момент составлен акт об административном правонарушении, взяты пояснительная записка с представителя, далее будет проведена административная комиссия, по результатам которой будут приняты решения. Александр Галкин, ведущий специалист отдела благоустройства администрации Выборгского района.

Стоит отметить, что в торговой точке в наличии были маски, перчатки и антисептик. Средства индивидуальной защиты предоставлялись посетителям бесплатно.

