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Организатор взрыва в "Перекрестке" пытался сжечь свою квартиру

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В прошлом у взрывника "перекрестка" были проблемы с психикой.

Петербуржец, которого обвиняют в организации взрыва в “Перекрестке”, попытался поджечь свою квартиру. Также выяснилось, что ранее мужчина состоял на учете в психдиспансере.
 
Соседи подозреваемого рассказали, что преступник живет с матерью на проспекте Народного ополчения. Пару лет назад он совершил попытку поджога квартиры. После этого поступка его поместили на лечение в психоневрологический диспансер. 
 
Местные жители, которые живут рядом с подрывником отметили, что в обычной жизни сосед не вел себя агрессивно, но к нему часто приходили подозрительные личности. 
 
Напомним, что 30 декабря оперативники задержали подозреваемого во взрыве на Кондратьевском. Стала известна личность мужчины.
Теги: взрыв , кондратьевский проспект , перекресток , установлена личность преступника
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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