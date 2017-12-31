Организатор взрыва в "Перекрестке" пытался сжечь свою квартиру

В прошлом у взрывника "перекрестка" были проблемы с психикой.

Петербуржец, которого обвиняют в организации взрыва в “Перекрестке”, попытался поджечь свою квартиру. Также выяснилось, что ранее мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Соседи подозреваемого рассказали, что преступник живет с матерью на проспекте Народного ополчения. Пару лет назад он совершил попытку поджога квартиры. После этого поступка его поместили на лечение в психоневрологический диспансер.

Местные жители, которые живут рядом с подрывником отметили, что в обычной жизни сосед не вел себя агрессивно, но к нему часто приходили подозрительные личности.