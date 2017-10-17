Организатор подставной туристической фирмы отделался условным сроком

Петербургский суд выбрал наказание для подозреваемого в мошенничестве Александра Смолина. Мужчина организовал работу подставной туристической фирмы и отделался условным сроком.

Во Фрунзенском районном суде вынесли приговор Александру Смолину, обвиняемому в мошенничестве. Следствию удалось узнать, что подсудимый вместе с Олегом Алимовым совершили крупный обман под контролем организаторов преступной группы. Смолин подыскал и переоформил действующее юридическое лицо - ООО "Санни Скай Тревел". Также он снял и обустроил офис, в том числе камерами, чтобы следить за сотрудниками.

Алимов, который получил четыре года условно, подыскал двух сотрудниц: Марию Подопригорову и Ирину Зюскину. Обе женщины предлагали клиентам туристические путевки и брали с них деньгию разумеется, никакие туры люди не получали. Всего по этой схеме удалось похитить более 1,3 миллионов рублей 22 граждан.

Подопригорова и Зюскина получили по пять лет условно. А Смолина приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.