В 18 районах Петербурга живут 64 "лотерейных миллионера"

В городе на Неве живет семейная пара, которая смогла выиграть более 500 миллионов рублей перед Новым годом.

Организаторы одной из лотерей изучили результаты последних 25 лет и назвали самые удачливые и невезучие регионы России. Об этом сообщает РБК.

Так больше всего везет жителям Санкт-Петербурга. В 18 районах города живут 64 "лотерейных миллионера". В городе на Неве живет семейная пара, которая смогла выиграть более 500 миллионов рублей перед Новым годом.

Вторым самым удачливым регионом стал Краснодарский край. В каждом районе города есть два человека, которые выиграли в лотерею более миллиона рублей. На третьем месте оказалась Челябинская область, здесь в каждом районе проживет по одному "лотерейному миллионеру".

Самыми невезучими регионами стали: Еврейская автономная, Магаданская области, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ненецкий автономный округ.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец не явился за 40 млн, выигранными в лотерее.

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