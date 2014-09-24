Орешкин заявил, что есть три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

Один из сценариев негативный.

Помощник президента России Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил, что сейчас мировая экономика зависит от коронавируса. Он отметил, что есть три базовых сценария развития ситуации с омикрон-штаммом.

По словам Орешкина, один из сценариев самый тяжелый. В данном случае вирус будет распространяться быстрее, а тяжесть заболевания останется высокой. Этот сценарий подразумевает также, что вирус сможет обходить существующие вакцины и тесты.

Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом во многом может запустить по новой", - сказал Орешкин.

Второй сценарий подразумевает так называемую ложную тревогу. Речь идет о разных штаммах, которые несут определенные риски, но о них быстро забудется.

А вот третий сценарий позитивный. При таком раскладе заболеваемость не будет очень высокой, но вирус будет быстро распространяться.

Ряд свидетельств сейчас из Африки, ряд комментариев говорят о том, что есть такая вероятность - не очень тяжелого протекания болезни. При таком сценарии новый штамм может вытеснить "дельту" из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет меньше. Максим Орешкин, помощник президента России

По словам Орешкина, третий сценарий не самый вероятный, однако еще недостаточно информации.

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