Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9%

Россия за последний год справилась с инфляцией, сейчас она находится на уровне 2,9%. Такими статистическими данными с участниками традиционного завтрака от "Сбера", организованного в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума), поделился помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Главный риск больших расходов - это инфляция. Главная задача, которую нам нужно ставить и решать, что сделать для того, чтобы инфляция не выросла, потому что с инфляцией за последний год мы справились очень удачно, у нас сейчас инфляций 2,9%.

Максим Орешкин, помощник главы РФ