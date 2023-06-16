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Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9%

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Помощник президента РФ оценил риски федерального бюджета.

Россия за последний год справилась с инфляцией, сейчас она находится на уровне 2,9%. Такими статистическими данными с участниками традиционного завтрака от "Сбера", организованного в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума), поделился помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Главный риск больших расходов - это инфляция. Главная задача, которую нам нужно ставить и решать, что сделать для того, чтобы инфляция не выросла, потому что с инфляцией за последний год мы справились очень удачно, у нас сейчас инфляций 2,9%.

Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин высказался насчет повышения налоговой нагрузки на бизнес.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: бюджет, инфляция, максим орешкин, расходы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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