Помощник президента РФ сообщил, что показатель упал на десятки процентов.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта текущего года. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью журналистке Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-24". По сведениям эксперта, показатель упал сразу на десятки процентов из-за логистических ограничений и решения ряда зарубежных компаний приостановить или завершить свою деятельность на территории РФ.

Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда компаний с российского рынка значительно сократился - на десятки процентов, например, по итогам марта. Максим Орешкин, помощник президента

Эксперт полагает, что такая экономическая ситуация в целом может сохраниться на протяжении всего 2022 года. По различным оценкам аналитиков, сальдо текущего счета может превысить 200 миллиардов долларов. Оно составило 58,2 млрд рублей только за первый квартал, согласно официальной оценке Центробанка России.

Орешкин: перевод оплаты за газ в рубли направлен на обеспечение безопасности финансов.

Фото и видео: Telegram / Наиля

