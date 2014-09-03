Орешкин: перевод оплаты за газ в рубли направлен на обеспечение безопасности финансов

Помощник президент РФ заявил, что страна не будет бесплатно поставлять газ Европе.

Помощник российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что перевод оплаты за газ в рубли направлен на обеспечение безопасности финансов страны и отечественных компаний. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках интервью для журналистке Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-1". По словам эксперта, ему понятны стремления европейских коллег. Они якобы хотят получать от РФ энергетические ресурсы, но не платить за них.

Сама суть перехода на оплату за газ в рубли - это максимально перевести наши внешнеэкономические операции в российскую юрисдикцию, защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны. Максим Орешкин, помощник президента РФ

В том случае, если Россия переходит на оплату своих поставок энергоресурсов на национальную валюту в процессе финального платежа, который осуществляет европейским потребитель, в этом случае европейские государства не смогут заморозить никакие средства. Пока этот финальный этап не проведен, газ не считается оплаченным. Максим Орешкин подчеркнул, что донес эту позицию до немецких партнеров.

Орешкин: Россия и мир стоят на пороге "тектонических" изменений.

Фото и видео: Telegram / Наиля

