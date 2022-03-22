Орешкин: Россия и мир стоят на пороге "тектонических" изменений

Эксперт предрек глобальные изменения в экономике.

Помощник российского президента Владимира Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин считает, что Россия и мир стоят на пороге "тектонических" изменений. Такое мнение чиновник высказал журналистам в рамках пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. Сведениями эксперт поделился в преддверии проведения форума "Сильные идеи для нового времени".

Время новое, причем не только у нас в стране на самом деле, время новое для всего мира, это касается не только геополитики, на самом деле касается "тектонических" изменений, которые сейчас начинают происходить. Максим Орешкин, чиновник

По словам аналитика, в ближайшие годы глобальные изменения затронут экономические системы, отдельные рынки, культурное направление и науку. Орешкин заметил, что сейчас общество находится на большом пути вперед.

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Фото и видео: ВКонтакте / Пресс-центр ТАСС