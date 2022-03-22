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Евросоюз не согласовал санкции к нефтяной отрасли РФ

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Тютти Туппурайнен рассказала, что страны ЕС изучают инициативу.

Евросоюз не согласовал дальнейшие санкции к российской нефтяной отрасли и энергетическому сектору. Такое заявление европейским журналистам сделала министр по делам Европы из Финляндии Тютти Туппурайнен. Чиновница выступила с комментариями перед началом  заседания в Брюсселе. Специалист заметила, что подобные ограничения не исключаются. Тютти Туппурайнен полагает, что рассмотрение данного вопроса - важно для ЕС.

Финляндия не сильно зависит от российского нефтяного рынка, есть другие источники на мировом рынке. Вместе с тем, мы не договорились по санкциям в энергетике, но они не исключены.

Тютти Туппурайнен, финский министр

Ранее по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС глава европейской     дипломатии Жозеп Боррель пoяснил прессе, что министры рассмотрели вопрос о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли, однако никаких решений не приняли.

Глава "Нафтогаза" пообещал продолжить транзит российского газа.

Фото и видео: European Comission

Теги: евросоюз, нефть, тютти туппурайнен, финляндия, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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