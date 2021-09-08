Орешкин рассказал, какие уроки удалось извлечь из ковидного кризиса

Советник президент РФ выделил три вывода из экономического кризиса в РФ, вызванного пандемией.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин рассказал, какие уроки удалось извлечь из ковидного экономического кризиса. Он выступил на пленарном заседании Пятого Московского финансового форума. Основным выводом из ситуации для эксперта стало то, что реакция макроэкономической политики должна быть соразмерна масштабу выявленных экономических проблем. ВТорым выводом специалист считает необходимость гибкого подхода к инструментам управления совокупным спросом.

Денежно-кредитная политика в такие кризисы, за короткий промежуток времени не может дать быстрого эффекта на совокупный спрос – и поэтому активное подключение бюджетных стимулов и через поддержку кредитования, и через прямые выплаты гражданам, например, - это то, что позволило в этот кризис достигать максимальных эффектов. Максим Орешкин, советник президента РФ

Эксперт считает, что российскую экономическую систему из кризиса вывели такие инструменты как программа по льготной ипотеке и прямые выплаты населению и бизнесу. Последним выводом относительно кризиса во время пандемии Орешкин обозначил тот момент, что на этапе выхода из ситуации очень важно оценить, как меняется структура спроса.

Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции.

Фото и видео: Московский финансовый форум