Экономист рассказал о проблемах, с которыми Москва справилась лучше, чем Вашингтон.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин назвал виновных в глобальной волне инфляции. Во время выступления на Пятом Московском финансовом форуме чиновник заметил, что Вашингтон переборщил с экономическими стимулами, внедренными во время пандемии. Он уверен, что именно этот фактор сказался на мировой волне и глобальном скачке инфляции.

Ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответы должны быть такими же по размеру. Максим Орешкин, экономист

Эксперт заявил, что Россия смогла найти оптимальные объемы и размеры стимулов, необходимых экономике во время пандемии. Это позволило государству быстрее выйти из кризиса и восстановить экономику. При этом США уже два года подряд имеют дефицит государственного бюджета в 15% ВВП.

Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве.

Фото и видео: Московский финансовый форум