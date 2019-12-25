Глава Москвы оценил условия для введения новых ограничений по региону.

Глава российской столицы Сергей Собянин назвал щадящими ограничения из-за пандемии в Москве. Об этом чиновник рассказал коллегам на Пятом Московском финансовом форуме.

Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник подчеркнул, что с другой стороны, если региональные эксперты будут фиксировать нарастание эпидемиологической угрозы, то правительство города примет точечные и локальные меры, способные нивелировать эти негативные процессы в Москве. Такое воздействие властей на жизнь столицы позволяет уйти от пиков заболеваемости коронавирусом и помогает системе здравоохранения справляться с потоком пациентов. Ограничения вводится только в тот период, когда чиновникам необходимо сбить новую волну инфицирования.

Собянин: в Москве пока не будут вводить ограничительные меры по коронавирусу.

Фото: YouTube / Блог Сергея Собянина