Орешкин: продолжительность жизни в России за десятилетие должна превысить 80 лет

Помощник президента РФ рассказал о задаче в сфере здравоохранения.

Продолжительность жизни граждан страны в ближайшие десять лет должна превысить отметку в 80 лет. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин. Эксперт пояснил, что в 2000 году этот показатель составлял 65 лет, а в 2023 году увеличился до отметки в 74 года. При этом в Америке продолжительность жизни на 11 лет выше, чем в России.

Да, мы еще немного отстаем, но у нашей системы здравоохранения есть много возможностей. Мы продолжим активно идти вверх по улучшению здоровья и качества жизни наших граждан. В ближайшее десятилетие задача выйти на 80 лет плюс. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин: РФ к 2030-2035 году должна снизить долю импорта в структуре потребления до 15%.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"