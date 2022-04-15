Орешкин объяснил необходимость ограничений на продажу валюты в России

Помощник президента РФ рассказал о том, что государство защищает население.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин объяснил необходимость ограничений на продажу валюты по стране. Информацией чиновник поделился с журналисткой Наилей Аскер-заде для телеканала "Россия-24". По мнению эксперта, существующие меры защищают держателей иностранных денег, а также экономических агентов от существенных рисков.

Нужен ли отказ от таких ограничений? В текущей ситуации накопление этих валют недружественных стран так называемых ведет к очень серьезным рискам для держателей. Поэтому здесь ограничения скорее защищают от этих рисков. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Эксперт уверен в том, что западные страны не собираются прекращать де-факто объявленную ими экономическую войну в отношении РФ, поэтому будут все больше вводить санкционных пакетов.

Орешкин: экономическую войну против России никто не собирается прекращать.

Фото и видео: Telegram / Наиля