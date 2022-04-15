Орешкин: экономическую войну против России никто не собирается прекращать

Помощник президента РФ сообщил, что новые пакеты санкций Западом будут вводиться и далее.

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин считает, что экономическую войну против против страны никто не собирается прекращать. Такое заявление чиновник сделал в рамках интервью, которое он дал журналистке Наиле Аскер-заде для телеканала "Россия-24". Эксперт полагает, что Запад де-факто объявил такую войну Москве, а также продолжит вводить дополнительные санкционные пакеты. В случае существования такой необходимости, кабмин РФ будет готов принимать решение по социальной сфере.

Будут вводиться новые раунды санкций, те или иные банки, те или иные компании могут попасть под ограничения, и если у них будут доллары, евро, иены или фунты, они могут быть в любой момент заморожены. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Эксперт полагает, что власти страны очень внимательно анализируют информацию по доходам населения. Правительство поставило задачу по снижению уровня бедности в 2022 году.

Орешкин рассказал о снижении импорта по итогам марта.

Фото и видео: Telegram / Наиля

