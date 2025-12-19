Орешкин назвал ИИ "хайповой темой"

В Москве рассказали о развитии технологий, меняющих жизнь.

В Москве считают, что искусственный интеллект (ИИ), несмотря на то, что стал частью многих сфер общественной жизни,в текущий момент является "хайповой темой". Соответствующее заявление сделал заместитель главы российской администрации президента Владимира Путина Максим Орешкин в ходе открытия январских экспертных диалогов. Мероприятие проводится на площадке национального центра "Россия". Эксперт заметил, что люди должны понимать, что цифровые технологии повсюду, они меняют все области, а в каждом мегатренде фиксируется отпечаток ИИ.

Мы поговорим о глобальных трендах вместе с коллегами. Я остановлюсь на пяти таких глобальных мегатрендах и сразу скажу, что в качестве отдельного мегатренда искусственного интеллекта не будет. Это очень такая хайповая тема в настоящее время. Максим Орешкин, замглавы администрации Кремля

