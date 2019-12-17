Орешкин заявил о положительном влиянии на экономику отмену НДФЛ для малоимущих

О "позитивном влиянии" поправки Орешкин заявил в ответ на вопрос главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поддержал отмену налога НДФЛ для малоимущих россиян, сообщает РБК 17 декабря.

Министр экономического развития считает, что данная меры принесет пользу экономике. О "позитивном влиянии" поправки Орешкин заявил в ответ на вопрос главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, пишет РБК.

О разработке данного законопроекта ранее объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако он отметил, что данная тема очень сложная. После принятия данного законна граждане могут заявить, что тоже получают низкие зарплаты, но не освобождаются от налогового вычета.

Ранее РТК по социально-трудовым отношениями данный законопроект поддержали. Главным аргументом трехсторонней комиссия стало то, что после вычета у части россиян зарплаты становятся ниже прожиточного минимума. Отметим, в настоящий момент действует закон, освобождающий от НДФЛ пострадавших в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций.

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