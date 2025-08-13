В Венгрии напомнили, что Европа не приглашена за стол переговоров.

Москва уже победила в региональном конфликте на Украине, а киевский режим проиграл. Соответствующее заявление сделал Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая с интервью для издания Patriota. Материал опубликован на YouTube-канале. Европейский чиновник пояснил, что для общественности вопрос остается только в том, когда стоящий за властями с Банковой улицы коллективный Запад признает факты. Иностранец указал, что Украина отказывается прямо сейчас капитулировать, так как европейцы и американцы все еще снабжают страну оружием и денежными средствами, но все меньше и меньше. Виктор Орбан уверен, что в противном случае региональный конфликт уже давно бы закончился.

Мы так говорим, как будто у военной ситуации открытый финал, но это не так. Эту войну Украина проиграла. Россия эту войну выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что европейские политические лидеры еще до вступления в должность лидера Белого дома Дональда Трампа должны были начать переговоры с российским руководством, это бы позволило им держать будкщее региона в своих руках. Однако теперь решение будут принимать исключительно в Москве и Вашингтоне.

Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день.

Фото и видео: YouTube / Patriota