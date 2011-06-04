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Орбан считает немыслимым вступление Украины в ЕС

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Премьер назвал причины, по которым нахождение Киева в ЕС убьет венгерскую экономику.

Будапешт выступает категорически против немедленного вступления Украины в Европейский союз, однако власти страны допускают, что это может произойти в будущем. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник  напомнил о том, ведущему утреннего шоу о том, что в настоящее время присоединение киевского режима к ЕС полностью противоречит национальным интересам Венгрии. Гость программы отметил, что он "открыто возражает" против приема Украины в региональное сообщество. Однако подобная ситуация может не сохраниться навсегда.

Кто знает, что принесет история. Этого никто не может знать, но одно я могу сказать точно: здесь и сейчас это немыслимо.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан указал, что присоединение Украины к коллективному Брюсселю первую очередь привело бы к тому, что были бы уничтожены венгерские фермеры и в целом местное сельское хозяйство. В свою очередь это разрушит венгерскую национальную экономическую систему.

Орбан заявил, что ЕС следит за переговорами по Украине "из газет".

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, евросоюз, сельское хозяйство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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