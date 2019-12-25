Оранжереи Таврического сада реконструируют к июлю 2025 года

Объектом займется Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

К июлю 2025 года в Петербурге реконструируют заброшенные полувековые оранжереи Таврического сада. Об этом заявил губернатор Александр Беглов 19 октября на рабочем совещании правительства города.

Градоначальник отметил, что оранжереи должны стать новым культурно-досуговым пространством, где будут проводиться концерты, спектакли и кинопоказы. Реконструкцией объекта, как определилось еще в феврале, займется Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома – он стал единственным участником соответствующего конкурса. Концессионное соглашение планируется заключать на 49 лет, летом 2025 года объект уже должен быть введен в строй.

Ранее мы писали, что реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте закончится к концу октября.

Фото: Оранжерея Таврического сада / "ВКонтакте"