Реконструкция фонтана на Лермонтовском проспекте закончится к концу октября

Рабочим предстоит сделать облицовку чаши фонтана и построить сети водоотведения.

Специалисты петербургского "Водоканала" полностью реконструируют фонтан на Лермонтовском проспекте, 41 к концу октября. Как рассказали в пресс-службе предприятия, гранитную облицовку старой чаши фонтана и его бетонные конструкции уже демонтировали и в то же время установили песчаное и бетонное основание чаши с утеплением.

Кроме того, рабочие армировали каркас и технологическую камеру управления фонтаном. Специалистам предстоит еще построить новые наружные сети водоотведения и водоснабжения, выполнить свежую облицовку чаши из матового гранита темно-серого цвета. Дно чаши отделают зеркальным полированным камнем. Водные струи придадут всей фонтанной картине форму пирамиды, также воду подсветят новейшими светильниками с водонепроницаемыми лампами.

Отмечается, что фонтан практически строят заново, поскольку сооружение 1967 года находилось в неисправном состоянии и давно не работало.

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Фото: пресс-служба Водоканала