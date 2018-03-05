Опубликовано видео запуска "Искандер - М" на полигоне Капустин Яр

Минобороны опубликовало видео с успешным испытанием "Искандер - М" на полигоне "Капустин Яр".

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области Минобороны осуществили пуск ракеты "Искандер - М".

Перед военнослужащими ракетных войск Западного военного округа стояла задача произвести запуск баллистической ракеты "Искандер - М" и поразить условную цель. Военные справились с поставленной задачей на "отлично".

Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично». Минобороны РФ

После завершения учения военнослужащие приступят к погрузке военной техники на железнодорожные платформы и совершат марш комбинированным способом к месту постоянной дислокации.

Видео: YouTube/ RT на русском

Фото: Минобороны