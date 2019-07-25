Опубликовано видео задержания российского судна Украиной

Нефтеналивной танкер был задержан в порту Измаил днем 25 июля. МИД РФ выясняет обстоятельства конфликта.

Сегодня днем, 25 июля, в порту Измаил Украина задержала нефтеналивное судно Nika Spirit под флагом России.

По заявлениям СБУ Nika Spirit является судном Nеyma, который якобы участвовал в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе. Задержанное судно России является вещественным доказательством. На судне прошли обыски, допрошены члены команды, изъяты документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы.

Москва выяснят детали конфликта и задержания российского судна.

Видео: Facebook/Служба безпеки України