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Опубликовано видео задержания российского судна Украиной

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Нефтеналивной танкер был задержан в порту Измаил днем 25 июля. МИД РФ выясняет обстоятельства конфликта.

Сегодня днем, 25 июля, в порту Измаил Украина задержала нефтеналивное судно Nika Spirit под флагом России.

По заявлениям СБУ Nika Spirit является судном Nеyma, который якобы участвовал в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе. Задержанное судно России является вещественным доказательством. На судне прошли обыски, допрошены члены команды, изъяты документы, записи радиопереговоров, бортовые журналы. 

Москва выяснят детали конфликта и задержания российского судна.

Видео: Facebook/Служба безпеки України

 

 

Теги: neyma, nika spirit, захват судна, политика, российские моряки, сбу, события на украине
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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