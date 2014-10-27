Опубликовано видео удара крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии

На сайте Минобороны появилось видео пуска крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки "Великий Новгород" по позициям боевиков в Сирии.

Сегодня, 22 сентября, на официальном сайте Минобороны России появилось сообщение о пуске крылатых ракет "Калибр" по позициям террористов в Сирии.

В 10 часов 11 минут подлодкой "Великий Новгород" Черноморского флота, действующей в составе оперативного соединения Военно-Морского флота России в Средиземном море, из подводного положения были произведены пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам боевиков в Сирии.

Операция готовилась тщательно. Дальность целей составила около 300 километров. В провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных на севере провинции Хама.

Объективный контроль показал уничтожение всех заданных целей.

Видео: Минобороны