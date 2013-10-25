Информации о пострадавших не поступало.

Опубликовано видео столкновения теплохода с Аничковым мостом. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении редакции нашего издания.

Тем временем, проверку после столкновения теплохода "Мастер" с опорой моста проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Пресс-служба ведомства объявила, что для объяснений по ситуации будут вызваны судовладелец и капитан, запрошены судовые документы. Будет проведена проверка, прошел ли капитан медосмотр перед выходом в смену.

При наличии оснований транспортная прокуратура к виновным примет меры, рассказали в СПТП.

Инцидент произошел на Фонтанке вечером 4 мая, где судно совершало маневр разворота. Теплоход "Мастер" судоходной компании "Речной трамвай Санкт-Петербурга", выполняя маневр, столкнулся с опорой Аничкова моста. Никто не пострадал, на борту судна не было пассажииров, только экипаж.

Видео: Piter.tv