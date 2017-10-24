Опубликовано видео смертельного прыжка мужчины на батуте в Красноярске

Мужчина, совершая опасный трюк, сломал позвоночник и скончался до приезда медиков.

Накануне Piter.TV сообщал о трагедии, которая произошла в минувшие выходные в развлекательном центре ТРЦ "Планета" в Красноярске.

В минувшие выходные, 21 октября, в развлекательном центре "Мегалэнд" в ТРЦ "Планета" в Красноярске 54-летний мужчина получил серьезную травму и скончался на батутной арене.

Мужчина приехал отдыхать в развлекательный центр вместе с женой и ребенком. Сообщается, что мужчина пренебрег техникой безопасности, и, совершая сложный трюк, сломал позвоночник. Сотрудника центра оказали мужчине неотложную помощь и вызвали "скорую". Прибывшие на место происшествия сотрудники "неотложки" лишь констатировали смерть мужчины.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным Управлением Следственного Комитета России по Красноярскому краю назначена доследственная проверка. Устанавливаются все детали происшествия, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Как удалось выяснить, погибший являлся народным депутатом Туруханского района Красноярска. На опубликованных кадрах видно, как Сергей Попович прыгает в яму с поролоном с метровой высоты, выполняя при этом переворот в воздухе. Попович входит в яму вниз головой, скрывается под мягкими кубиками и больше не выныривает. Ребенок, который находился рядом, пытается откопать мужчину, а затем вылезает из ямы и зовет на помощь.

Видео: СК по Красноярскому краю