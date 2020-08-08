На Байконурской улице откроется развлекательный центр MazaPark

В настоящее время в двухэтажном помещении завершается ремонт.

В Петербурге в ТРК "Континент" на Байконурской улице откроется новый развлекательный центр MazaPark. Его площадь составит 11 тыс. "квадратов", пишет "РБК Петербург".

В настоящее время в двухэтажном помещении завершается ремонт. Предположительно, MazaPark заработает уже в декабре.

MazaPark – это формат развлечений, который рассчитан на семейную аудиторию, но пользуется большой популярностью у подростков, для которых выбор развлечений в городе ограничен. Наталия Киреева, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group

Объем инвестиций в реконструкцию двух этажей эксперты оценили в 200-300 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: в петербургских ТЦ пустуют 3,4% помещений.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")