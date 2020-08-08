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На Байконурской улице откроется развлекательный центр MazaPark
Сегодня, 10:31
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На Байконурской улице откроется развлекательный центр MazaPark

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В настоящее время в двухэтажном помещении завершается ремонт.

В Петербурге в ТРК "Континент" на Байконурской улице откроется новый развлекательный центр MazaPark. Его площадь составит 11 тыс. "квадратов", пишет "РБК Петербург". 

В настоящее время в двухэтажном помещении завершается ремонт. Предположительно, MazaPark заработает уже в декабре. 

MazaPark – это формат развлечений, который рассчитан на семейную аудиторию, но пользуется большой популярностью у подростков, для которых выбор развлечений в городе ограничен. 

Наталия Киреева, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group

Объем инвестиций в реконструкцию двух этажей эксперты оценили в 200-300 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: в петербургских ТЦ пустуют 3,4% помещений. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")  

Теги: mazapark, развлекательный центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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