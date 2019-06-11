Руководитель архитектурной группы ожидала, что проект культурно-развлекательного центра "Лукоморье" не согласуют

При создании проекта специалисты из Нидерландов не учли, в каком месте должен появиться центр.

На этой неделе, 5 августа, Градостроительный совет при правительстве Петербурга не согласовал проект культурно-развлекательного интерактивного центра сказок А.С.Пушкина "Лукоморье". Как оказалось, руководитель архитектурной группы Марина Каупонен, которая и представляла проект, ожидала, что решение может быть таким.

По ее мнению, основной причиной отказа послужил облик здания, который не вписыватся в российские традиции по застройке исторических зон. Причем в других странах тематические парки выглядят именно таким образом.

Густав Малер писал, в свое время: "Традиция - это передача огня, а не поклонение пеплу". Мы всё чаще поклоняемся пеплу. А ведь Царское Село при своем формировании, было на острие моды и технологий: передовая архитектура, первая в России железная дорога, первая инновационная канализационная система, электрификация города. Даже первая мусоросжигательная станция в царской России была построена тоже здесь! Сейчас же Царское Село - это грандиозный музей, который тщательно и с любовью восстанавливают, однако жизнь горожан Пушкина, при этом, остается за бортом современности. отметила в беседе с Piter.TV Марина Каупонен.

Во время своего выступления руководитель ни раз отметила, что проект создавался при значительном участии коллег из Нидерландов ("Jora Vision Europe"). Достичь согласия с иностранными проектировщиками удалось не по всем вопросам. Каупонен надеялась, что разрешить спорные вопросы удастся при помощи членов Градостроительного совета. Во время представления она отмечала, что голладнцам очень важно, чтобы при описании архитектурно-градостроительного облика особое внимание уделялось смыслу, который вкладывается в тот или иной элемент. Возможно, именно это и стало роковой ошибкой.

Нидерландские коллеги с большим уважением относятся к нашему культурному достоянию, но им было трудно смириться с мыслью, что на территории тематического парка нужно создавать здание стилистически полностью оторванное от самой идеи парка. Тем более, что в непосредственной близи от объекта никаких памятников архитектуры нет. пояснила представитель ООО "Санлайн-Строй".

Членов Градостроительного совета удивило, что для создания центра сказок Пушкина заказчик решил привлечь иностранных проектировщиков. Они считают, что проект был сделан "небрежно", без понимания русской культуры. Несмотря на то, что его нужно будет переделать, Владимир Григорьев оценил задумку культурно-развлекательного центра.

Подробнее о "Лукоморье", которое должно появиться у Детскосельского бульвара в Пушкине, вы можете прочитать здесь.

Фото: ООО "Санлайн-Строй"