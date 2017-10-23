В Красноярске на батуте из-за неудачного прыжка скончался мужчина

Мужчина сломал позвоночник, приехавшая "скорая" констатировала смерть. Следком назначил доследственную проверку.

В минувшие выходные, 21 октября, в развлекательном центре "Мегалэнд" в ТРЦ "Планета" в Красноярске 54-летний мужчина получил серьезную травму и скончался на батутной арене.

Мужчина приехал отдыхать в развлекательный центр вместе с женой и ребенком. Сообщается, что мужчина пренебрег техникой безопасности, и, совершая сложный трюк, сломал позвоночник. Сотрудника центра оказали мужчине неотложную помощь и вызвали "скорую". Прибывшие на место происшествия сотрудники "неотложки" лишь констатировали смерть мужчины.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным Управлением Следственного Комитета России по Красноярскому краю назначена доследственная проверка. Устанавливаются все детали происшествия, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Видео: YouTube/Игорь Фролов, RUSSIAN DEPRESSION