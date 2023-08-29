Опубликовано видео с пропавшей в Москве фигуристкой России

Поиски девушки продолжаются.

Прокуратура российской столицы в социальных сетях опубликовала видео с пропавшей 16-летней фигуристкой Алиной Горбачевой. На записи с уличной камер видеонаблюдения видно, как спортсменка переходит дорогу. По предварительным данным, вчера вечером девушка ушла с катка "Чкалов Арене", а затем отправилась в сторону Владимирской церкви. Последний раз очевидцы видели ее в районе Волоколамского шоссе, 67. О пропаже человека в правоохранительные органы сообщила мать Алины. В настоящее время к поискам ребенка подключена кинологическая служба с собакой. Дополнительно поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил сбор волонтеров для организации поисков.

Напомним, что шестнадцатилетняя Горбачева в 2023 стала чемпионкой России среди юниоров.

Пропавший в Петербурге экс-гитарист рок-группы "Алиса" Андрей Шаталин найден живым.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы, 112