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Опубликовано видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве

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Мужчина убил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве бытовых и финансовых разногласий.

Опубликовано видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

Задержан молодой человек. На видео он рассказывает сотрудникам правоохранительных органов, что произошло на месте преступления. Далее происходит инсценировка преступления. Мужчина убил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве бытовых и финансовых разногласий.

Напомним, что модель пропала в прошлом году. Недавно её тело было найдено в чемодане, который лежал в гараже загородного дома в Липецке. Её молодой человек признал вину.

Ранее мы сообщили, что водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина.

Видео: СК РФ

Теги: грета ведлер, криминал, модель, москва, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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