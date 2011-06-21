Мужчина убил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве бытовых и финансовых разногласий.

Опубликовано видео с места убийства модели Гретты Ведлер в Москве. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

Задержан молодой человек. На видео он рассказывает сотрудникам правоохранительных органов, что произошло на месте преступления. Далее происходит инсценировка преступления. Мужчина убил свою бывшую девушку в результате конфликта на почве бытовых и финансовых разногласий.

Напомним, что модель пропала в прошлом году. Недавно её тело было найдено в чемодане, который лежал в гараже загородного дома в Липецке. Её молодой человек признал вину.

Ранее мы сообщили, что водитель такси выстрелил в мужчину на улице Бабушкина.

Видео: СК РФ