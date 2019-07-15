Опубликовано видео с места крушения вертолета в Солнечногорске

Следственный комитет России опубликовал видео, где видны остатки разбившегося вертолета.

Накануне, 14 июля в Солнечногорске совершил жесткую посадку вертолет Robinsson, пилот и пассажир погибли.

Следственные органы по факту крушения вертолета недалеко от Солнечногорска Московской области возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц". Сейчас СУ СК РФ опубликовал видео с места крушения вертолета. На опубликованных кадрах видно, что вертолет получил серьезные повреждения, не оставив шансов на выживание пилоту и пассажиру.

По сообщениям в СМИ, в вертолете был Игорь Никитин, Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России. В свое время он обучал Владимира Путина полетам на дельталете.

Видео: СУ СК РФ

Фото: Авиационный центр Панино