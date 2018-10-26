Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 14:12
0
MShaffter
996
Код вставки плеера

Следком опубликовал видео с бывшим зампрокурором Башкирии, который хотел сбежать из России

0
 
 

Сообщается, что Олег Горбунов сегодня был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь из страны.

Сегодня, 26 октября, в аэропорту Шереметьево была пресечена попытка сбежать из страны бывшего заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова.

На Олега Горбунова и Артура Шаретдинова заведено уголовное дело по статье "получение взятки". По версии следствия, Горбунов и Шаретдинов получили взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Следствием совместно с сотрудниками ФСБ РФ пресечена попытка Олега Горбунова покинуть Россию через аэропорт Шереметьево. Осуществляется его привод для проведения следственных действий.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователи также проверяют иных лиц на причастность к аналогичным коррупционным либо должностным преступлениям.

СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео Следственный комитет РФ

Теги: башкирия , видео , зампрокурор башкирии , новости россии , олег горбунов , пытался сбежать
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5