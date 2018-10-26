Следком опубликовал видео с бывшим зампрокурором Башкирии, который хотел сбежать из России

Сообщается, что Олег Горбунов сегодня был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь из страны.

Сегодня, 26 октября, в аэропорту Шереметьево была пресечена попытка сбежать из страны бывшего заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова.

На Олега Горбунова и Артура Шаретдинова заведено уголовное дело по статье "получение взятки". По версии следствия, Горбунов и Шаретдинов получили взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Следствием совместно с сотрудниками ФСБ РФ пресечена попытка Олега Горбунова покинуть Россию через аэропорт Шереметьево. Осуществляется его привод для проведения следственных действий.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Следователи также проверяют иных лиц на причастность к аналогичным коррупционным либо должностным преступлениям. СУ СК РФ

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео Следственный комитет РФ