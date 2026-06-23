Опубликовано видео с автобусом с российскими туристами, попавшим в ДТП в Китае

СМИ: Все пассажиры остались живы, трое получили порезы из-за битого стекла.

Туристический автобус с пассажирами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае. Очевидцы сообщили журналисты из Telegram-канала Svodka25 о том, что строительная техника "шла на таран" рейсового общественного транспортного средства. Известно, что внутри салона автобуса находилось 33 пассажира. Из-за выбитых стекол некоторые люди травмировались.

В Хуньчуне (провинция Цзилинь, КНР) <…> туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находилось 33 пассажира. министерство туризма Приморского края

По информации очевидца с места аварии, у транспортного средства, которое перевозило путешественников, были китайские автомобильные номера. В салоне находилось 24 человека из Приморья. От удара у туристического автобуса деформировалась кабина, а также выбиты боковые стёкла с правой стороны. На данный момент сообщается о травмировании нескольких человек. Очевидец событий объяснил прессе, что экскаватор выезжал с прилегающей территории. В результате строительная техника "пошла на таран"и сдала задним ходом. Именно этот маневр привел к тому, что водитель задел автобус. В настоящее время время пострадавшим оказана медицинская помощь. Среди россиян никто не ранен.

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Фото и видео: Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока