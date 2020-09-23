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В сети появилось видео произвольной программы Алёны Косторная

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Она будет исполнять новую произвольную программу под музыку польского композитора Абеля Коженевского.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в сети появилось видео произвольной программы Алёнв Косторной. Видео появилось на странице фигуристки. 

На кадрах видно, что Косторна катается под музыку польского композитора Абеля Коженевского. Спортсменка намерена выступить под композиции из фильмов "Под покровом ночи" и "МЫ. Верим в любовь".

Напомним, что Алёна Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе.

Ранее мы сообщали о том, что Загитова считает, что справляется с ролью ведущей на Первом канале.

Видео:kostornaiateam/instagram

Теги: алена косторная, программа косторной, фигурное катание
Категории: Лента новостей,

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