Опубликовано видео подрывника "Перекрестка" после первого допроса

В редакцию Piter.tv попало видео после первого допроса подозреваемого во взрыве в “Перекрестке”. На нем мужчина рассказывает о своей причастности к созданию бомбы.

“Я сделал эту бомбу,заложил ее и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине", - отвечая на вопросы, рассказывает организатор взрыва. Петербуржец рассказал, что бомба была красного цвета, как огнетушитель с шайбами. Подозреваемый в подробностях упомянул о том, как зашел в магазин и заложил взрывное устройство.

Также мужчина в начале высказывания рассказал о некой “секте”, которая его мучила. Под организацией он подразумевал школу “Дэир”.