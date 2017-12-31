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Опубликовано видео подрывника "Перекрестка" после первого допроса

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В редакцию Piter.tv попало видео после первого допроса подозреваемого во взрыве в “Перекрестке”. На нем мужчина рассказывает о своей причастности к созданию бомбы. 
 
“Я сделал эту бомбу,заложил ее  и оставил две флешки, которые находятся в этом магазине", - отвечая на вопросы, рассказывает организатор взрыва. Петербуржец рассказал, что бомба была красного цвета, как огнетушитель с шайбами. Подозреваемый в подробностях упомянул о том, как зашел в магазин и заложил взрывное устройство.
 
Также мужчина в начале высказывания рассказал о некой “секте”, которая его мучила. Под организацией он подразумевал школу “Дэир”.
Теги: взрыв , видео , кондратьевский проспект , перекресток
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия Картина дня

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