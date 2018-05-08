Опубликовано видео освобождения годовалой заложницы в Тульской области

30-летний мужчина в состоянии опьянения поссорился с женой и приставил нож к горлу 1,5 годовалой девочки.

Накануне, 7 мая, в селе Хрущево 30-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения взял в заложники собственную 1,5 году дочку, приставив малышке к горлу нож.

Мужчина поссорился с женой и, чтобы вернуть ее, угрожал их маленькой дочери. Мужчина удерживал ребенка на протяжении нескольких часов. Все это время с ним вели переговоры сотрудники регионального управления МВД России. А затем сотрудники Росгвардии обезвредили злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Малышка не пострадала. Неадекватный отец задержан. Ему оказана медицинская помощь. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "захват заложника, совершенный в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: Росгвардия