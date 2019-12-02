Момент обрушения крупнейшего портового крана попал на видео

Кран не смог поднять понтон весом в 5 тысяч тонн и сломался.

В порту Ростока обрушился кран HLC 295000, установленный на судне Orion 1. Во время инцидента пострадали 12 человек, их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщило издание Rp-online.de.

Инцидент произошел 2 мая во время испытания крана-гиганта, созданного в Германии. Заявленная грузоподъемность – 5 тысяч тонн. Однако, кран не смог поднять понтон весом в 5 тысяч тонн и сломался.

При этом судно Orion 1, построенное в Китае, удержалось на плаву. Судно предназначено для обслуживания и постройки ветряных электростанций.

Высота крана HLC 295000 составляет 90 метров, длина одной стрелы – 160 метров. Возможной причиной поломки считается дефект конструкции.

Обрушившийся фасад дома возле Казанского собора отремонтируют через 10 лет.

Видео: Youtube/Tomatenvogel