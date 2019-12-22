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Обрушившийся фасад дома возле Казанского собора отремонтируют через 10 лет

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Произошло обрушение штукатурного слоя фасада площадью около одного квадратного метра.

Обрушение элементов фасада дома на Казанской площади было неприятным, но не значительным. Об этом 78.ru заявил гендиректор ООО "ЖКС № 2 Центрального района" Вячеслав Кожин.

Он рассказал, что произошло обрушение штукатурного слоя фасада площадью около одного квадратного метра. Сейчас место обследуют и проводят дополнительное обстукивание слабодержащихся элементов. После этого поврежденный участок будет законсервирован.

Капремонт кровли запланирован на этот год, а ремонт фасада только на 2030—2032 годы. Однако, сроки ремонта могут сдвинуть на более ранний срок.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Бакунин)
Видео: Piter.TV

Теги: казанский собор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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