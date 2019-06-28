Опубликовано видео момента убийства в Тольятти директора бойцовского клуба "Ахмат"

Илья Тягун был убит средь бела дня выстрелом в затылок.

Сегодня утром, 28 июня, в Тольятти был застрелен Илья Тягун.

Илья Тягун возглавлял в Тольятти бойцовский клуб "Ахмат". Шофер погибшего привез утром Тягуна на встречу с Азизом Хадировым, с которым Тягун был давно знаком и вел совместные дела. Мужчины долго разговаривали в беседке на улице, а затем с той стороны прозвучали выстрели. На месте было обнаружено тело Ильи Тягуна с огнестрельным ранением в луже крови.

Сейчас опубликовано видео с моментом убийства. На данном видео двое мужчин сидят в беседке, затем встают и идут по дорожке. Один из них отстает, достает пистолет и делает выстрел в голову впередиидущему мужчине. Мужчина падает, из-под него растекается лужа крови.

Предположительно, убийство произошло из-за денежного конфликта.

Видео: BAZA