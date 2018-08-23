Опубликовано видео крушения самолета А-22 в Красноярском крае

Следком опубликовал видео, на котором видно как падает самолет, а затем взрывается и загорается. 65-летний пилот самолета погиб.

Накануне, 22 августа, под Красноярском разбился самолет "Аэропракт А-22", 65-летний пилот погиб.

ЧП произошло возле села Вознесенск. В СМИ появилась информация, что самолет долгое время простаивал в ангаре. Вчерашний полет был первый после капитального ремонта.

Следственный комитет опубликовал видео крушения самолета. На представленных кадрах видно, что самолет падает перпендикулярно земле, взрывается и горит.

МАК расследует причины катастрофы, выясняя все причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: следком