В США легкомоторный самолет упал вблизи нежилого дома

По предварительной информации, на борту находились два человека.

В Соединенных Штатах легкомоторный самолет упал на территории нежилого дома. Об этом информирует местный телевизионный канал CBS Minnesota.

Инцидент произошел в городе Виктория штата Миннесота. Воздушное судно следовало по маршруту Алегзандрии – Иден-Прери. Предположительно, на борту самолета находились два человека. В результате трагедии они погибли.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Причины падения воздушного судна устанавливаются.

Ранее в Индии упал военный вертолет. Оба летчика смогли выжить.

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