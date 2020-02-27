  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
67
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США легкомоторный самолет упал вблизи нежилого дома

0 0

По предварительной информации, на борту находились два человека.

В Соединенных Штатах легкомоторный самолет упал на территории нежилого дома. Об этом информирует местный телевизионный канал CBS Minnesota.

Инцидент произошел в городе Виктория штата Миннесота. Воздушное судно следовало по маршруту Алегзандрии – Иден-Прери. Предположительно, на борту самолета находились два человека. В результате трагедии они погибли.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Причины падения воздушного судна устанавливаются.

Ранее в Индии упал военный вертолет. Оба летчика смогли выжить.

Видео: 

Теги: авиакатастрофа, легкомоторный самолет, сша, упал самолет
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии