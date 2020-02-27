В США легкомоторный самолет упал вблизи нежилого дома

В Соединенных Штатах легкомоторный самолет упал на территории нежилого дома. Об этом информирует местный телевизионный канал CBS Minnesota.
Инцидент произошел в городе Виктория штата Миннесота. Воздушное судно следовало по маршруту Алегзандрии – Иден-Прери. Предположительно, на борту самолета находились два человека. В результате трагедии они погибли.
В настоящее время проводится расследование инцидента. Причины падения воздушного судна устанавливаются.
Ранее в Индии упал военный вертолет. Оба летчика смогли выжить.
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