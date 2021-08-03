Оба пилота спаслись.

В Индии упал военный вертолет.Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на министерство обороны. Специалисты подчеркнули, что инцидент зафиксирован в северной части страны в округе Катхуа. Воздушный борт относится в Вооруженным силам. Оба летчика смогли выжить. Состояние пилотов уточняется. Трагедия произошла во время боевого вылета из Патханкота, расположенного в штате Пенджаб. Пилоты направились в регион ради помощи в борьбе с ликвидацией последствий наводнений и оказания гуманитарной помощи населению.

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Видео: Twitter/TaruniGandhi, DograHun