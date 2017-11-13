Опубликовано видео из кинотеатра в Петербурге, откуда выгнали подростка-инвалида

Администрация сети кинотеатров "Мираж Синема" дала развернутый ответ по поводу ситуации с несовершеннолетними посетителями кафе при кинозале на улице Савушкина. Представители компании не только прокомментировали ситуацию, но и выложили видео, которое проливает свет на обстоятельства ЧП. Напомним, что накануне сотрудники кинотеатра выгнали из своего кафе компанию из несовершеннолетних мальчиков. Один из парней передвигался на инвалидной коляске, что и стало поводом для скандала. Мать потерпевшего заявила, что детей упрекнули инвалидностью: якобы парням открыто сказали, что они не прошли face-контроль.
В ответе, который "Мираж Синема" разместили в официальной группе "ВКонтакте", высказывается другая версия инцидента. Представители бренда уверяют, что мальчики сидели в кафе и общались, но не собирались делать заказ. Никаких киносеансов они также не посещали. Подростки несколько раз отклонили предложение официанта приобрести напитки и закуски, после чего их попросили покинуть территорию кафе. В "Мираж Синема" отказались связывать произошедшее с инвалидностью молодых людей.
Отметим, что мнение людей в комментариях к видео разделились. Кто-то счел верным правило, согласно которому кафе должны покинуть люди, которые не делают в нем заказов. Но нашлись и те, кто посчитал, что ребятам с ограниченными возможностями можно было бы дать спокойно пообщаться. В конце концов соседни столики кафе пустовали, и молодые люди не создавали помех другим посетителям.
Заметим, что в этом же материале "Мираж Синема" принесло извинения в адрес подростков за некорректное общение со стороны сотрудников.
Видео: "Мираж Синема"