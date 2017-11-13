Опубликовано видео из кинотеатра в Петербурге, откуда выгнали подростка-инвалида

Администрация кинотеатра "Мираж Синема" опубликовала видео конфликтной ситуации с группой подростков.

Администрация сети кинотеатров "Мираж Синема" дала развернутый ответ по поводу ситуации с несовершеннолетними посетителями кафе при кинозале на улице Савушкина. Представители компании не только прокомментировали ситуацию, но и выложили видео, которое проливает свет на обстоятельства ЧП. Напомним, что накануне сотрудники кинотеатра выгнали из своего кафе компанию из несовершеннолетних мальчиков. Один из парней передвигался на инвалидной коляске, что и стало поводом для скандала. Мать потерпевшего заявила, что детей упрекнули инвалидностью: якобы парням открыто сказали, что они не прошли face-контроль.

В ответе, который "Мираж Синема" разместили в официальной группе "ВКонтакте", высказывается другая версия инцидента. Представители бренда уверяют, что мальчики сидели в кафе и общались, но не собирались делать заказ. Никаких киносеансов они также не посещали. Подростки несколько раз отклонили предложение официанта приобрести напитки и закуски, после чего их попросили покинуть территорию кафе. В "Мираж Синема" отказались связывать произошедшее с инвалидностью молодых людей.

"Слова матери ребенка-инвалида Ларисы Баданиной о том, что сын с другом пришли в кино и в кафе кинотеатра, они встретили знакомых ребят и подсели к ним поговорить, а также что Артем хотел заказать пиццу, открыл меню, а женщина-администратор попросила ребят покинуть заведение, и что Артем не был допущен в зрительный зал, не соответствуют действительности и опровергаются записями камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении..

В качестве подтверждения своих слов кинотеатр выложил в Сеть 17-минутное видео с камеры наблюдения в кафе. На нем видно, что ребята на колясках действительно общаются за одним из столиков и не пользуются услугами кафе. В кадр попали и "подходы" официанта и финальное общение молодых людей с администрацией кафе.

Отметим, что мнение людей в комментариях к видео разделились. Кто-то счел верным правило, согласно которому кафе должны покинуть люди, которые не делают в нем заказов. Но нашлись и те, кто посчитал, что ребятам с ограниченными возможностями можно было бы дать спокойно пообщаться. В конце концов соседни столики кафе пустовали, и молодые люди не создавали помех другим посетителям.

Заметим, что в этом же материале "Мираж Синема" принесло извинения в адрес подростков за некорректное общение со стороны сотрудников.

Руководство кинотеатра «Мираж Синема» приносит извинения за некорректное поведение сотрудников, которые в неподобающей форме информировали подростков о правилах обслуживания в кафе на территории кинотеатра "Мираж Синема", - говорится в записи.

Видео: "Мираж Синема"