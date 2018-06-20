Опубликовано видео из Токио, где мусоровоз после ДТП влетел в толпу пешеходов

После ДТП мусоровоз опрокинулся и смел людей на "зебре". 20-летняя девушка и ребенок без сознания.

Сегодня, 19 апреля, в центре Токио произошло жуткое ДТП с участием мусоровоза.

На одной из оживленных улиц Токио мусоровоз столкнулся с леговушкой. После столкновения мусоровоз опрокинулся и смел пешеходов на "зебре". В результате ДТП полстрадали 10 пешеходов. 20-летняя девушка и маленький ребенок без сознания.

Местные власти выясняют обстоятельства и причины аварии.

Ранее на Piter.TV : В Кемерово загорелся маршрутный ПАЗ с пассажирами(видео)

Видео: ANNnewsCH