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Видео: В Кемерово загорелся маршрутный ПАЗ с пассажирами

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Очевидец снял на видео горящий ПАЗик.

Накануне вечером, 18 апреля, в центре Кемерово загорелась маршрутка с пассажирами.

Сообщается, что возгорание маршрутки №3 произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки автобуса. Когда маршрутка загорелась, пассажиры и водитель экстренно покинули салон ПАЗа. Никто не пострадал. 

На видео, которое снял очевидец из окна, видно, что водитель пытается сбить вырывающееся пламя. Очевидцы сообщают, что водителю удалось самостоятельно потушить огонь.

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Видео: Регион-42 Кемерово

Теги: загорелась маршрутка, кемерово, пожар кемерово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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